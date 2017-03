Vil skape et godt lokalmiljø for ungdommen - gjennom kunnskap og samhold

I kveld, tirsdag kommer foredragsholder John-Petter Jamt til storsalen i Frøya kultur- og kompetansesenter.

- Jamt jobber til daglig ved Helse- og overdoseteamet i Trondheim og kan fortelle mye om rusmidler, virkning og hva man som foreldre kan være oppmerksomme på, skriver Frøya kommune på sin hjemmeside i forkant arrangementet.

Denne gang skal foreldrenes holdninger vekkes - Rusforedraget ikke er tenkt som en moraliserende pekepinn, men rett og slett som en folkeopplysning.

God kjent med skadevirkningene rusmidler gir

- John-Petter jobber på gata, han møter rusmisbrukere hver dag og er godt kjent med skadevirkningene rusmidler gir. Han kommer nok med noen oppfordringer til oss underveis, og har en klar holdning når det kommer til alkohol, forteller FAU-leder Siv Bente Bekken.

- Alkohol er kulturelt akseptert, men også det rusmiddelet som gir størst skader nasjonalt sett, tilføyer samfunnsmedisiner, Ingrid Kristiansen.

Bekken og Kristiansen er del av en ny samarbeidsgruppe på Frøya innen forebyggende arbeid.

- Burde få opp øynene mer

Samarbeidsgruppa er tydelig på at det er mange voksne som ikke vet hva som foregår i ungdomsmiljøet.

Bekken som jobber som ambulansearbeider legger til at hun gjennom sitt yrke kjenner til hvordan ungdomsfylla kan være.

- Vi bor på Frøya og tror kanskje at det ikke er slike problemer her, men jeg har mang en gang tenkt at foreldrene burde få opp øynene mye mer. For ungdommene de vet hva som foregår rundt seg, men foreldrene skjønner ikke bæra.

Siv legger til at dette rusforedraget ikke er tenkt som en moraliserende pekepinn, men rett og slett som en folkeopplysning.

- Vi skal røske opp i noen av holdningene til foreldregenerasjonen, føyer Ingrid Kristiansen til, og de oppfordrer foreldre til å møte opp i kveld.

- Sammen kan vi skape gode felleskap og lokalmiljø for våre ungdommer. Til det trenger vi kunnskap og samhold, skriver kommunen på sin hjemmeside.