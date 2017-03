Flere kjente navn til ”Utihavet”

Den ukelange kystkultur-festivalen ””Utihavet” vil også denne sommeren sørge for yrende folkeliv på Mausund. Det er nå klart at Plumbo og Staysman & Lazz sørger for feststemning i teltet på fredag.

Spellemannsvinner

Plumbo vant Spellemannsprisen for ”Årets Hit” med sangen "Møkkamann" i 2012. Samme år opptrådte de også under Frøyafestivalen.

Stian Thorbjørnsen og Lasse Jensen, bedre kjent som Staysman & Lazz, har opptrådt på Mausund tidligere, og kommer altså tilbake denne sommeren for å stå på scenene sammen med Plumbo. Mange husker duoen fra Melodi Grand Prix i 2015 hvor de deltok med låten ” En godt stekt Pizza”.

For fjerde gang

På lørdag kommer Terje Tysland, og med seg har han Grannes. Ronny Grannes er for mange kjent fra talentkonkurransen ”The Stream” sist høst. Han holdt konsert på Frøya senest på Rabben Marina før jul. Scenen skal han dele med namsosingen Terje Tysland. Tysland har besøkt Mausund flere ganger tidligere, og årets ”Utihavet” blir den fjerde med nord-trønderen på scenen.