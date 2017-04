Her blir det mulig å skaffe seg kortreiste godsaker til påska

Lørdag 8.april arrangeres det påskemarked i bakgården på Hjorten Hotell Hitra. For første gang ble det i desember i fjor arrangert gammeldags julemarked i bakgården på hotellet og i følge arrangørene var det så vellykket at de like etter begynte å planlegge neste julemarked.

Men de ville også skal aktivitet før den tid, i form av et påskemarked i noe mindre skala.

Velværeprodukt, øl, blomster og laks

Fra flere lokale produsenter blir det mulig å kjøpe med seg velværeprodukter eller noe godt å spise og drikke hjem.

Dalpro Gårdsmat som vant gull for sin Villsauskank Frøya under ”Det norske måltid” i 2016 blir å se på stand under påskemarkedet, det blir også Garnvik's Røkeri som har laget en spesiell gaveeske til påske. Dolmøy Seafood og Hitra Storkjøkken skal selge ”hjemmelagede”delikatesser fra havet.

De lokale bryggeriene Ansnes Brygger, Storm Brygghus og Bryggeriet Frøya blir å selge mange ulike varianter øl, mens varer til utvortes bruk er det Såpeheksa og Venke Glørstad med Forever Living Products som står for. Det blir også mulig å kjøpe med seg påskeblomster, planter og påskepynt fra Hitrarosa.

Mat på fat

Hotellets nye kjøkkensjef vil diske opp med pubmeny bestående av sjømatsuppe, Hjortens hjort- og biffburger og spekemat. Det blir også mulig å finne noe på menyen til barna, i tillegg får barna mulighet til å grille pølse på bålpanna i bakgården.

Torbjørn Dragsnes vil lørdag spille opp på trekkspillet sitt, i tillegg blir det minikonsert med Frode Jektvik.

Mathall i påskeuka

På Frøya blir det arrrangert ny Mathall tirsdag 11. og onsdag 12. april ved Sistranda Frivillighetssentral.

Her kommer også Garnviks Røkteri, Dalpro, Dolmøy Seafood, Bryggeriet Frøya og Ansnes Brygger til å stille. I tillegg kommer Gomat Frøya hit for å selge sin populære hjemmelagede fiskemat, og Astri Reppe med sin billedkunst.