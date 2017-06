Dette drømmer Enrico om å fiske i Norge

Det et travle tider for driveren av Kvenvær Sjøhusferie, Enrico Wyrwa, når fisketuristene igjen strømmer til skjærgården og havet utenfor Kvenvær.

Enrico forteller at han ikke får noe særlig tid til å fiske selv under den travle perioden deres i fra 15.mars til 15.oktober. Men han er en ivrig sportsfisker utenom dette.

Har sett den flere ganger

På Facebook-siden deres hitra.com legges det til stadighet ut bilder av smilende gjester med varierte og store fiskearter i hendene.

Selv forteller Enrico at drømmen en dag er å få fiske størje i Norge.

- Jeg har sett den flere ganger, og for ikke lenge siden i Trondheimsleia.

Det har tidligere vært drevet omfattende makrellstørje-fiske langs norskekysten, men dette er nå forbudt blant annet på grunn av intensivt fiske.

I november i fjor dro Enrico likegodt på fiskeferie til Tanzania for blant annet å prøve og få størje på kroken.

Stolt tar han fram mobilen og viser fram fangsten, en størje på 300 kilo.

- Vi brukte vel 7-8-9 timer på å slite den ut og få den opp i båten, smiler Wyrwa.

Jobbtilbud på Hitra

Det er nå gått 15 år siden Enrico og familien bestemte seg for å flytte i fra Tyskland-

Enrico hadde nylig avsluttet studiene som landskapsarkitekt da han fikk jobbtilbud fra en studievenn som drev et firma som arrangerte fisketurer.

Han hadde kommet i kontakt med Bjarne Johan Faxvaag som drev utleie på Hitra i Norge og som ville ha tysk hjelp.

- Vi bestemte oss for å prøve og bo på Hitra i to-tre år før eldste sønnen vår kom i skolealder, han var to år den gang. Allerede etter noen måneder hadde vi bestemte oss for at dette var stedet for oss. Siden har vi også fått en sønn til som i dag er 11 år.

Mer gjester og lengre sesong

Enrico har aktivt tatt del i utviklingen av Kvenvær Sjøhusferie gjennom årene.

- Vi har tatt det steg for steg, blant annet investert i større båter slik at det er blitt mulig for gjestene å komme seg ut på storhavet for å fiske, ikke kun innaskjærs som tidligere.

Wyrwa har gjester i fra hele Europa men stort sett land som Tyskland, Nederland, Østerrike, Norge og Sverige.

Særlig er det en god del tyskere her siden Enrico er i kontakt med tyske fiskereise-operatører i sitt gamle hjemland.

Akkurat nå er det mest kameratgjengen som kommer for å fiske, kvinnfolkene er i helt klart mindretall. I juli-august er det familiene som tar turen.

Med så mange turister som fisker enorme mengder i løpet av en sesong, er det ikke fare for at man om ti år har gått tom for fisk?

- Nei, ikke i det hele tatt. Det blir bare mer og mer, smiler Enrico Wyrwa.