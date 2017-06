Veldedighetskonsert til støtte for de mange frivillige

En liten gruppe bestående av initiativtaker og komponist Gabriëla Lukassen, filmskaper Maida Hals, frivillig i Dråpen i Havet Evelyn Pettersen og Maren-spillet ved musiker og skuespiller Gunhild Hjertaas, inviterer førstkommende søndag til veldedighetskonsert i Frøya kultur- og kompetansesenter.

Støtter de frivillige

Alle billettinntektene doneres til Dråpen i havet, en hjelpeorganisasjon som i all hovedsak drives av frivillige. Dråpen i havet er aktive bidragsytere inn i flere flyktningleirer på de greske øyer og på fastlandet.

- I vårt lokalsamfunn her i øyriket er vi så heldige at vi har en del mennesker som faktisk er aktivt med i dette arbeidet. For å støtte disse i deres videre arbeid - som ikke er like tilgjengelig å være med på for mange andre, settes det opp en veldedighetskonsert, forteller Gabriëla Lukassen.

Musikkvideo-lansering

Selv har Gabriëla kjent på den maktesløsheten hjemme i Norge. Med ønsket om å bidra på et eller annet vis skrev Gabriëla låten Speil, som det i vår ble laget en musikkvideo til.

- Speil er en humanitær og aktuell sang med tanke på flyktningkrisen og innvandringen vi opplever. Sangen skal kunne generere samhold på tvers av mangfoldet, samtidig som den brukes til å genere penger til et godt formål, fortalte Lukassen til lokalavisa den gang.

Videoen blir for første gang vist under veldedighetskonserten til inntekt for Dråpen i havet, og er ment å kunne publiseres i ulike medier for å samle inn penger til den frivillige organisasjonen videre.

- Det verste med å reise nedover er tanken på at vi må forlate dem igjen ReportasjenEvelyn Sandvik Pettersen og datteren Anja har tapt hjertene sine til flyktninger i Hellas, og har nok en gang reist nedover i regi av hjelpeorganisasjonen "Dråpen i havet".

Kunstauksjon og

konsert

Til konserten er det invitert inn lokale, regionale og internasjonale artister. I tillegg blir det dikt, innlegg og dans med mer.

- Det er stor stas at Trude Jacobsen som startet den frivilige organisasjonen Dråpen i Havet kommer til Frøya for å delta på veldedighetskonserten, legger intiativtaker-gruppen til.

Det blir også holdt kunstauksjon denne dagen hvor lokale artister som Astri Reppe, Brynhild Vavik og Sindre Mosand har donert sine kunstverk til det veldedige formålet.

Til de som vil bidra, men som ikke kan delta på veldedighetskonserten den 25.juni er det fortsatt mulig å støtte arbeidet til Dråpen i havet på ulike måter via nettsiden deres. Merk gjerne innbetalingene med Veldedighetskonsert Frøya.

- Målet er å samle inn minst 100 000 kroner, sier Gabriëla Lukassen avslutningsvis.