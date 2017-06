Tror sjakk kan bli enda større på Frøya etter dette

Nylig ble det arrangert sjakkurs på Frøya bibliotek, men denne gang litt utenom det vanlige.

Kom for å lære øyværingene sjakk

Kurset ble nemlig holdt i regi Torbjørn Dahl og hans sønn Trygve som hadde tatt turen i fra Trondheim for å lære øyværingene sjakk.

- Torbjørn er en betydningsfull person og instruktør innen Trøndelag sjakk-krets. Hans sønn Trygve en veldig god kadett-spiller med rating på 2246, forteller leder i den lokale sjakklubben, Malgorzata Kopaczek-Styczen

Besøket deres var arrangert av Frøya Sjakklubb Barn og Ungdom, og hadde noe å tilby for alle kunnskapsnivå.

Sparer tid

- I løpet av de to første timene fikk de eldre spillerne lære mye teori. Noe av det mest interessante de fikk lære var Bahrs regel og triangulering, forteller Malgorzata.

Begge de to begrepene kan sjakkspillere få godt utbytte av senere.

- Sjakk er et spill som baserer seg på mye tenking, men av og til er det mulig å kunne bruke noen regler som kan hjelpe spilleren å spare på tid. Det å spare tid er viktig for å kunne bruke den i andre momenter av spillet som kanskje ikke er like åpenbare.

Tidligere hadde ikke spillerne dette problemet fordi normale partier kunne vare i sju eller åtte timer, tilføyer Malgorzata. Men nå spilles som oftest partier på turneringsnivå med en betenkningstid på en og en halv time pluss tretti sekunder per trekk.

- Men denne opplæringen blir de eldre spillerne som møtte opp søndag, godt rustet slik at de kan disponere tiden sin mer oppmerksomt senere, sier Kopaczek-Styczen.

Små konkurranser

De yngre spillerne fikk også lært litt teori.

- De lærte om opposisjon ved å bruke regel nr.1, 2 og 3. Og de fikk også vite hva nøkkelpunkter er.

For å gjøre teorien ekstra spennende var undervisningen full av små konkurranser rundt det å finne riktig løsning, samt interessante historier om sjakk og kjente sjakkspillere. Teorien ble deretter satt på prøve ved at Trygve spilte simultan mot alle spillerne, med notasjon slik at partiene kunne gjennomgås senere.

- Selv om alle tapte, ble en svært lærerik opplevelse, sier den unge sjakklederen.

Etter pizza-pausen fikk de mulighet til å utfordre gjestene i lynsjakk. Men ikke normal lynsjakk fordi gjestene hadde 30 sekunder på seg, mens øyværingene hadde tre minutter til disposisjon.

- Da våre sjakkspillere lærte at det å spille raskt og ugjennomtenkt ikke var lurt, vant de etterhvert med glans. I mellomtiden ble noen parti gjennomgått felles slik at man kunne lære av sine egne og andres feil.

Positivt og lærerikt

Frøya Sjakklubb Barn og Ungdom oppsummerer dette arrangementet som veldig positivt, sier Malgorzata Kopaczek-Styczen.

- Vi tror at alle har lært noe nytt og nyttig. Det er flott at både de unge spillerne møtte opp og at Torbjørn og Trygve Dahl kom bort til oss helt fra Trondheim. Vi er svært takknemlige for det og tror at sjakk på Frøya kan bli enda større enn det er nå etter dette.

Frøya Sjakklubb Barn og Ungdom håper at mange vil komme og spille sammen med de, når sjakken starter opp igjen etter sommerferien.