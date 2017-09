New Articles

To ganger i løpet av juni fallt det steiner ut av ekspedisjonskaia på Bogøya. I følge teknisk sjef i Frøya kommune skyldes dette at den gamle kai-konstruksjonen er i ferd med å falle sammen under det nyere betongdekket. Det er ingen hindring i forkant av kaia som stanser utrasing av stein.

Saken om snarlig reparasjon ble lagt fram for Frøya formannskap i siste møte, og politikerne vedtok en ramme på 3,1 millioner kroner til å kunne starte reparasjonsarbeidet så snart som mulig.