Allmøter om bruk av sjø-ressursene

Kommunene Frøya og Hitra er med i et forskningsprosjekt for å utvikle verktøy for en lokalt forankret forvaltning av ressursene i sjøen.

Førstkommende tirsdag inviterer Hitra kommune til allmøte, og onsdag blir tilsvarende avholdt på Frøya. Tema er "Aktiv forvaltning av marine ressurser". Programmet er som følger:

- Informasjon om aktivitetene i prosjektet

- Hvilke dyrearter skal få hovedfokus?

- Undersøkelser om din bruk av sjøområdene

- Hvordan kan vi inkludere alle interesserte på en god måte?

Møtet på Frøya holdes i Frøya kultur- og kompetansesenter. Møtet på Hitra holdes kommunestyresalen