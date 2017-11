F-35-flyene forsinket

New Articles

Norges tre første, nye F-35 kampfly skulle opprinnelig lande på Ørlandet flystasjon torsdag ettermiddag.

Nå melder Forsvaret at planlagt ankomst til Norge er utsatt i 24 timer.

− Etter planen skulle flyene lande i Norge torsdag rundt kl. 14.00. Vi fikk onsdag kveld beskjed om at de var forsinket på grunn av tanker-tilgjengelighet. Vi skulle selvfølgelig hatt flyene hjem som planlagt på torsdag, men har hele tiden vært klar over at det kan skje forsinkelser, sier Morten Klever, generalmajor og sjef for Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet.

− Vi kan ikke se bort ifra at det kan bli ytterligere forsinkelser. Dersom vi får informasjon underveis i overflyvningen som endrer på tidspunktet, vil vi informere om dette umiddelbart gjennom våre informasjonskanaler, sier Klever.