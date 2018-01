Innfører ny fartsgrense på Titran

New Articles

Den kommunale veien på Titran vil få 30-grense. Det betyr at det meste av veinettet på Titran vil få redusert fartsgrense. Titran grendalag søkte kommunen om dette, som et trafikksikkerhetstiltak, i mai 2017. Frøya kommune har utarbeidet en skiltplan der fartgrenseskilt blir plassert i krysset Titranveien/Hakkbuveien. Lensmannen har levert sin uttalelse, der de støtter at tiltaket blir gjennomført. Frøya kommune har gjort administrativt vedtak om å innføre 30-grense.