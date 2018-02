Berit slo til med tre sanger i ett

New Articles

- Du må ikke gjøre det, mamma, sa sønnen min. Han er musiker.

Ordfører Berit Flåmo forteller at hun ble advart, men også har fått støtte til å stille opp på dette stuntet for Krafttak mot kreft.

- Jan Otto Fredagsvik kom inn på kontoret og sa: "nå skal vi ha sangtime". Og det ble det. Og jeg har vært på hytta i helga. Der har jeg skrevet og øvd, forteller hun

Det er Frøyarussen som har etablert giverglede-barometer på Frøyatorget.

Under åpningen av det fortalte de at når barometeret viste at det var kommet inn 100.000 kroner på Frøya, så hadde ordføreren lovet både å skrive en sang og framføre den selv.

Og Berit Flåmo leverte like så godt et kinderegg: tre sanger i ett. Den første var på melodien til "Lille Petter Edderkopp", den andre på "Bæ bæ, lille lam", før hun avsluttet med tre vers skrevet på "Blåveispiken".

I en av sangene hadde hun skrevet inn en utfordring: at de syv medlemmene av Frøya formannskap skulle gi 1000 kroner. Formannskapet møtes i morgen, så da får man se om dette blir fulgt opp.

- Og så bør vi slå Hitra, sier hun til Vilde johansen og Sara Meyer fra frøyarussens aksjonskomite etter framføringen.

Vilde og Sara forteller at stuntet for neste milepæl er avklart. Når barometeret viser 150.000 kroner skal Mona Reitan og Tove Mathisen, som jobber med kreft i Frøya kommune, hoppe i sjøen.

- Jeg er glad jeg slipper å hoppe i sjøen. Da var det bedre å synge, sier ordfører Berit Flåmo.