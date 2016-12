Kim og Bergljot skal lage film av barnebok-trilogi

Forfatter Lillian Bergljot Fredriksen fra Trondheim/Lierne har skrevet tre barnebøker om Huldra og LitjKari, og snart er den fjerde på klar. Parallelt jobber hun intenst med å ta de trolske historiene inn i filmens verden. Og i det samarbeidet har hun valgt Kim Edwin Jektvik. Jektvik jobber i sitt eget firma Videomagi i Trondheim etter at han flyttet fra Frøya og Hitra.

- Vi skal prøve å lage en film som går internasjonalt og skal prøve å lage den for kino, forteller fortatter Lillian Bergljot Fredriksen til lokalavisa Snåsningen.

- Kim Edvin er en ganske ung og fantastisk nytenkende produsent som jeg liker. Når han kommer med ideer er det helt fantastisk. Han er både regissør, filmfotograf og produsent og god på animasjoner, sier Fredriksen. Til Namdalsavisa sier forfatteren at hun håper på at innspillinga kan ta til innen et par år. Nå skal Fredriksen og Jektvik starte arbeidet med å skrive filmmanus, samt det viktige arbeidet med å skaffe finansiering. Jektvik det er naturlig å la filmen utspille seg i Lierne hvor bøkenes handling er fra, for her er naturen passe "trolsk" til å passe handlinga.

– Det er en god og spennende historie i bånn. Naturen er nevnt. Og så inneholder historiene om Huldra og LitjKari norske myter og sagn og referanser til dem. Akkurat det har vi knapt sett i norsk film siden Ivo Caprino, så det er på høy tid at den delen løftes fram igjen, forteller Jektvik til Namdalsavisa, og har tro på at filmen kan nå et langt bredere publikum enn det norske.

Når prosjektplanen er klar skal den sendes til en av landets fremste filmregissører som Fredriksen også har fått positive signaler fra, skriver Snåsningen.