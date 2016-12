Vakre toner i førjulskvelden

Strand Seniorbrass har etablert en solid tradisjon for den mørkeste kvelden i året. Kakelinne-konserten får folk til å strømme til Sandstad kirke og sette av to timer til musikalsk avstressing i julestria. I år var det 370 publikummere fordelt på de to konsertene. I likhet med Havdurs julekonsert på Frøya er Kakelinne-konserten på Hitra blitt noe folk vil ha med seg. I år ble det en link mellom disse to arrangementene med at Anne Katrine Finne fra Havdur var den som leste Matja Madonna. Opplesningen av denne fortellingen om Matja - som gjør jobben for alle andre, sånn at de kan feire jula - er ett av flere faste innslag. Sammen med fortellingen får vi et potpouri av kjente julemelodier.

Men det er ikke slik at seniorbrassen bare snur arket fra år til år. Kakelinna-konserten er en stor produksjon, og de presenterer mange nye nummer. Nye gjestesolister blir også hentet inn. I år var ett av høydepunktene "Mary, Young and Fair" der fiolinist Frode Hoff fra Trondheim symfoniorkester var solist. I tillegg var Inn-Hitras egen Hege Anita Skjærvik sangsolist på "Lean on Me".

Kåre Hansen er gjestesolisten som kommer igjen år etter år, for å synge "O helga natt". I år var det tiende gangen han fikk nakkehårene til å reise seg hos publikum, og flere var enige med undertegnede i at de ikke har hørt den vakrere framført enn i år.