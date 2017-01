- Vi trenger folk alle slags roller, både på og bak scenen

Prosjektledelsen bak 2017-versjonen av "Maren dømt til døden" minner om åpent informasjonsmøte ved Fillan skole i ettermiddag (fredag).

- Du binder deg ikke til å være med ved å delta på møtet. Så er du bare bittelitt nysgjerrig: Kom! er oppfordringen fra årets instruktører Kari Wist Holmen og Gunhild Hjertaas. De legger til at det blir øvingsseminarer videre utover våren. Premieren er satt til august med ei og ei halv intensiv prøveuke i forkant.

Og selv om det velkjente stykket har et alvor over seg, lover Kari Wist Holmen og Gunhild Hjertaas at det å være med på Maren 2017 blir utviklende og artig.

Kjent fra Hjertåsen

Kari Wist Holmen vil ha regi på stykket og Gunhild Hjertaas har det musikalske ansvaret denne gang. Kvinnene er kanskje kjent for øyværingene fra En Medståmmårnattsdrøm, Oklahoma!, Sommer i Tyrol og Jul i Hjertåsen på gården Hjertåsen på Sandstad. Begge jobber som skuespillere og teaterprodusenter til vanlig og har erfaring med å instruere amatørskuespillere.

Ønsker variasjon

- Nå inviterer vi til åpent informasjonsmøte der vi deler tankene våre rundt året Marenoppsetting. Målet er å skaffe ei oversikt over hvem som er gira på å være med og hva den enkelte ønsker å bidra med, forteller Kari og Gunhild.

De søker etter følgende personer:

Er eldre enn sju år

Er interessert i å synge i kor

Liker å danse

Synes det er gøy å sminke

Kan å sy

Er god på sosiale medier

Har interesse for markedsføring

Er flink til å organisere

Er nysgjerrig på lys og lyd

Synes det er artig å spille teater

Er kjapp til å skrive mailer og trives med å ringe folk

Er flink til å ta bilder

Liker å jobbe med film

Er en sjauer eller vaktmestertype

Ønsker å være en del av et stort fellesskap

Vil være med å fortelle en viktig historie

- Om minst et av punktene snakker til deg, bør du dukke opp på møte.

Det blir ingen audition i følge damene, men kanskje en teaterleik eller to for de som kan se for seg å være med på scenen.

- Vi ønsker oss stor variasjon i kompetanse, uttrykk og typer! Kom som du er. Vi kan røpe at vi kommer til utvikle flere interessante roller for unge mennesker i Maren 2017.