90 på mangfoldskveld

Rundt 90 mennesker møtte opp på Mangfoldskvelden som ble arrangert i Hitra bibliotek fredag. Målet var å bli kjent med hverandre, snakke om hvordan man opplever å være ny innbygger på Hitra, kose seg med mye god mat fra hele verden og like mangfoldig musikk.

På podiet sto det nyetablerte sangkoret Harmundi, med kormedlemmer med internasjonal bakgrunn. Videre var det underholdning ved Frode Jektvik, Laetitia Mugwaneza og Silvio Krauss. Kvelden ble arrangert av Hitra bibliotek (ved Islam Abou Hassan) og Hitra kommune (ved Kasia Czaplis).

- Det var masse gode og hyggelige samtaler blant gjestene, som fikk også mulighet til å prate med de som hadde egen stand på biblioteket, forteller Czaplis. Hun nevner Eldbjørg Broholm og andre frivillige fra Frivillighetsentralen, Miriam Aclima Baglund fra Norsk Folkehjelp og Merete Darell og seg selv, som representerte Hitra Kommune.

- Alt dette for å vise og skissere hvordan kommunen og de andre ovennevnte skal jobbe sammen for å forenkle og forbedre inkluderingsarbeidet lokalt på Hitra, forteller Czaplis, som til daglig jobber som koordinator for innflyttere til Hitra. Czaplis sier de arrangerer en slik kveld for å utvikle lokalsamfunnet og bevisstgjøre innbyggere på betydningen av et godt samhold.

- Mange ble fornøyd med kvelden, de synes det er kjempeviktig å gjenta den for å få enda flere ut av husene. Det ble nevnt bl.a. regelmessige temakvelder, kursing for å øke selvstendighet blant nye innbyggere, tett samarbeid mellom kommunen og frivilligheten ved ulike arrangementer, kartlegging av interesser og hobbyer for å tilrettelegge inkluderingsarbeidet og øke selvtillit/ kompetanse blant mennesker, forteller Czaplis.

Flere er villig til å bidra og setter stor pris på at kommunen inviterte dem personlig, sånn at de representerer egen nasjonalitet enten ved å stille opp, ved å lage tradisjonell mat, eller ved å synge/ spille noe, forteller hun.

- Hitra kommune for sin del er veldig takknemlig for en flott oppmøte og engasjement blant ankomne. Det viser bare at behovet for slike arrangementer finnes og at det er viktig å kommunisere ut alle de mulighetene som finnes i kommunen. Det er bare å ta tak i dem ved å holde god dialog og synnligjøre den ressursen innvandring er i lokalsamfunnet, sier Czaplis.