Extreme Pleasure tar for første gang turen ut av øyregionen

Lørdag 18. mars - merk deg datoen om du har sansen for Guns N´Roses - og/eller Frøya/Hitra-bandet Extreme Pleasure, som har satt opp et heftig «A tribute to Slash & Guns ’n Roses»-show.

Sist spilt på Åkerblues-kvelden hjemme på Sistranda, nå skal bandet for første gang årøve seg utenfor øyregionen. Det skjer på Nidelven Bar & Scene i Trondheim.

- Dette er vår første utenfor øyrekka, bekrefter vokalist Unni Cicilie Haugen, og håper å se både kjentfolk og nye fjes foran scenen i byen.

- Heftig lysshow, glitrende gitarsoloer og en vokalist full av energi, skrev lokalavisa Hitra-Frøya etter den første tribute-kvelden i Frøya kulturhus i juni i fjor. (Se videoen i lenka)

Også denne gang lover de en kveld med skikkelig trøkk og en hyllest til alle rockegitaristers gallionfigur Slash og hans store musikkarriere i Guns N` Roses.

Bandet består av: Unni Cicilie Haugen (vokal), Daniel Kjønnøy Stolsmo (gitar), Jonas Kjønnøy (bass), Thomas Andrè Sandvik (trommer) og Haakon Rui (gitar).