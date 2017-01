Polsk-Norsk kulturdag i Fillan

Lørdag ble det arrangererr polsk-norsk kulturdag på Kystmuseet i Fillan. Polakker er den største utenlandske gruppen tilflyttere til øyregionen, og dette ble en fin måte og oppleve litt om Polen på. Polske arbeidere er ikke bare i sjømatnæringen, de er også i mange andre yrkesgrupper.

- Det er språket som er det utfordrende, det er så stor forskjell på polsk og norsk, sier Agnieszka Krasowska-Scarberry og Doarta Lukasik, som arbeider på Ulvøya.

- Det blir ikke snakket så mye norsk mens vi er på arbeid og da blir også vanskeligere å ta til seg det norske språket, sier Agnieszka.

Gjestfrie og imøtekomne

Kulturdagen ble startet med at alle ble ønsket velkommen av Sølvi Næss og Hans Jakob Farstad fra Kystmuseet. I hallen var det dekket med kaker og forskjellige retter av polsk tradisjonsmat. Det ble på stedet tilbered en polsk «Pierogi», et bakverk som er fylt med kjøtt og grønnsaker og det var frityrstekt i gryte. Også en spesiell pølse fra Polen ble grillet og inngikk i smaksprøvene.

Det ble holdt foredrag om den Polsk-norske Kulturforeningen Frøya. Mauriuz og Malgosia Kopaczek- Styczen fra Frøya fortalte om foreningen PNKF og hva de drev med.

Foreningen arbeider med polsk kultur og integrering i samfunnet. Foreningen er frittstående og består av frivillige medlemmer som arbeider også med språk, barn og unge. Det er samarbeid både med private og kommunale aktører på Frøya og Hitra. På Hitra er det et tiltak på biblioteket i Fillan en gang hver måned og det er Agnieszka Pzpryngiel er en nøkkelperson der. Så Hitra vil samarbeide med foreningen på Frøya, sier Agnieszka.

Konsulen overveldet

Krzysztof Zboralski er som vanlig fenomenal når han trakterer sin cello og setter folk i en god stemning med sine utvalgte stykker.

Den polske konsulen Per Forseth var overveldet over arrangementet og hvor mye folk som var til stede. Han fikk samtaler med flere polske innbyggere på Hitra under oppholdet i Fillan lørdag.

- Med slik entusiasme er det en fryd å inneha denne posten, sier konsul Per Forseth til Hitra-Frøya.

Det ble også framvist polske nasjonaldrakter av Gabriella Czaplis-Kowicki og Maja Kucharska i kystmuseet. Familien til Adrian og Monica Stomclewski koste seg sammen sin datter Danuta og alle de andre som var tilstede på den polsk norske kulturdagen. Praten og spisingen gikk livlig for seg i Kystmuseet og barna trivdes både med hverandre og at de fikk delta i matlagingen.

Takker

Kasia Czaplis, Hitra kommunes koordinator for innvandrere, takker:

W imieniu gminy Hitra oraz organizatorów Polsko-Norweskiego Dnia Kultury, chciałam serdecznie podziękować wszystkim za liczne przybycie do muzeum. To wspaniałe uczucie widzieć jak uczestnictwo w podobnych wydarzeniach rośnie z tygodnia na tydzień i serce rośnie na tak pozytywny odzew i wsparcie ze strony Polaków i Norwegów. Dziękujemy Wam za pezygotowane pierogi, kiełbaski, ciasta, barszcz, galaretki i inne pyszności, tak ważne dla polskiej kultury i polskiej gościnności. Oby więcej takich spotkań w przyszłości!