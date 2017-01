Stort engasjement for siste etappe  av Kystpilegrimsleia

Som lokalavisa tidligere har omtalt flere ganger, er det jobbet lenge for å få etablert ei reiserute for pilegrimer langs kysten.

- Nå går prosjektet inn i sluttfasen. Nå gjelder det å få beskrevet de mest interessante pilegrimsmålene med tilhørende opplevelser og presentere dem for et voksende marked av kulturturister. Aktørene på siste etappe er utålmodige, noe som kom til uttrykk i prosjektmøtet, sier deltakerne i en pressemelding etter prosjektmøte på Sandstad mandag.

Ei sammenhengende reiserute langs kysten

Det er lange tradisjoner i Norge med å bruke sjøen som ferdselsåre. Reisende fra kontinentet brukte sjøveien når de hadde ærend nordover i Norge. Å seile eller ro ble foretrukket der det var mulig, framfor å slite seg fram over land. Det samme gjorde pilegrimer på vei til Nidaros, dagens Trondheim. Kysten er derfor rik på spor etter både religiøst og verdslig liv.

- Målet er å presentere ei sammenhengende rute, der man kan reise enten med offentlig transportmidler, tradisjonsbåter eller private båter, og gjerne i kombinasjon med enkelte vandreetapper. På denne reisen skal pilegrimene finne informasjon om kulturminner, overnatting, ankringsplasser osv. Det er også et mål å bli en del av Pilegrimsleden – St Olavsvegene til Trondheim. Dette nettverket har status som Europeisk Kulturvei, og utgjør den statlige pilegrimssatsingen som omfatter kultur, miljø, næring og kirke, forteller deltakerne.

Fem fylkeskommuner og fire bispedømmer

Prosjekt Kystpilegrimsleia er et samarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Sør-Trøndelag og bispedømmene i det samme området. Målet med prosjektet er å løfte fram kystkulturen, kulturminnene og kirkehistorien, og legge til rette for pilegrimsaktiviteter langs kysten. Kystpilgrimsleia er et verdiskapingsprosjekt med formål å bruke kulturminnene langs norskekysten som ressurser i lokalsamfunnene, og skape lokal bevissthet om kysten som reiselivsmål.

Stort engasjement på siste etappe

NCE Tourism har fått ansvar for å fullføre arbeidet med Kystpilegrimsleia Rogaland – Nidaros, i samarbeid med lokale aktører langs leia. Strekningen Smøla – Trondheim er siste etappe, og her er det stort engasjement for å utvikle opplevelsestilbud med utgangspunkt i historien og den moderne pilegrimens behov. Smøla, Hitra, Frøya, Ørland og Rissa er med i arbeidsgruppen som skal gi innspill til hovedprosjektet.

- I mandagens møte på Sandstad var også representanter for Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim og Regionalt pilegrimssenter på Stiklestad med og bidro med sin kompetanse, forteller deltakerne.

Samarbeid over fylkesgrensen

For å sikre et helhetlig tilbud på siste etappe er det etablert et samarbeid over fylkesgrensen. Kyststrekningen og kulturen henger sammen fra Smøla til Trondheim og danner en naturlig reiserute.

Samarbeidet har pågått over lengre tid og arbeidet med å koordinere den siste etappen med hovedprosjektet er inne i en fase der en satser på snarlig realisering av et godt og annerledes reiselivsprodukt. Møtet på Hitra ga klare føringer til aktørene og neste møtet er planlagt i mars, fortelelr Støen.