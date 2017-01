I kveld (lørdag) inviterer Frøya teaterlag til storforestilling for å markere sine første fem år.

- Vi liker å feire, så dette blir et skikkelig show, sier Mona Elisabeth Skarsvåg og lover både gjensyn med tidligere helter og helt nye avsløringer på lokalt plan.

Gamle bekjentskap i ny drakt

I jubileumsforestillingen kan publikum forvente tilbakeblikk fra tidligere humorkvelder og andre oppsetninger, og det vil bli helt nyskrevne og nylig innøvde nummer.

- Vi har plukket ut sceneinnslag vi har likt spesielt godt blant det vi har framført før, men noen av dem kan komme i ny innpakning. For eksempel tror vi at Karius og Baktus vil komme tilbake, men nå er de kanskje opptatt av helt andre ting enn det de var sist publikum så dem, sier Mona Elisabeth Skarvåg med en liten latter.

I følge Mona, teaterlagets leder, regissør og primus motor, har teaterlaget fulgt med på det som skjer i lokalsamfunnet, og det vil gjenspeile seg i flere nummer i jubileumsforestillinga.

- Jeg kan nevne saken om steinalderstien, der noen sendte et bilde til fylkesmannen, og det ble øyeblikkelig stopp i arbeidet med stien. Vi vet hvem det var som sendte det bildet. Forresten kan vi trolig avsløre hva som ble straffen for lovbruddet også, humrer Mona videre.

Rød løper og velkomstdrink

Teaterlaget har i år et band bestående av hele fire lokale helter, og teaterleder Mona Elisabeth Skarsvåg er veldig glad for den musikalske styrken.

Hele teatergjengen forsikrer avisas utsendte om at det vil bli ei severdig forestilling, med masse glede, latter og galskap. Publikum får ankomme kulturhuset på rød løper, og er ikke velkomstdrinken (både med og uten alkohol) nok, er det bar i forkant av forestillinga. Det samme er det i pausen på det rundt to timer lange showet.

- Så vi håper folk kommer på vorspiel når vi åpner dørene en time før vi går på scenen. Etter endt forestilling har teaterlaget bankett på hotellet, og hotellet er åpent for andre også. Det kan bli en artig helkveld, smiler Mona Elisabeth Skarsvåg.