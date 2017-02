Ny singel ute i dag og klar for Trondheim Calling i kveld

Hitra/Oslo-duoen Temporary, med Jonas Utseth Peitersen og Mikael Øgaard, slapp i dag sin nye singel "Tumbling Down" på ulike strømmetjenester. Tidspunktet er nok ikke helt tilfeldig; fredag kveld spiller de også på Trondheim Calling.

Trondheim Calling arrangeres den 2.-4.februar 2017 ved ulike scener rundt om i trønderhovedstaden - på Solsiden, Brattøra og i sentrum. Temporary spiller på Moskus fredag kveld. Trondheim Callings hovedformål er å feire ny musikk, vise fram artister som er på vei mot et gjennombrudd og med stor stolthet styrke trøndersk musikkregion.

Arrangementet hadde i fjor rundt 1000 konferansedeltakere, over 100 artister og totalt 6750 publikummere innom musikkfestivalen.

Temporary-gutta vant i fjor prisen for for "Årets mest lovende artist" under Adresseavisas UtAwards og de opptrådte i sommer på selveste Norwegian Wood.