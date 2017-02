Ønsker velkommen til utstillingsåpning

Onsdag 8. februar åpnes UKM-utstillingen på Hitra og Frøya som første bidrag i årets UKM-festival. Utstillingen åpnes på Hitra bibliotek onsdag, her skal også Frøya Skolekorps opptre.

- Jeg ønsker alle hjertelig velkommen. Det vil bli servert fingermat og drikke, sier virksomhetsleder ved Frøya Kulturkole, Toril Antonsen Aae.

Arrangementet strekker seg fra 8.-11. februar, og de artistiske bidragene stammer fra forskjellige kunstformer og sjangre. 11. februar er det duket for et innholdsrikt program av teater, dans, film, litteratur og musikk. Det skjer i Frøya kulturhus.

UKM er landsdekkende, og arrangeres i form av små festivaler hvor barn og ungdom kan bidra med alle former for kulturuttrykk. Etter festivalen sender hver kommune kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Flertall i dette tilfellet. Deretter sender hvert fylke omtrent 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.