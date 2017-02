Kommunen får bot for å ha skadet kulturminner

Frøya kommune ble i august anmeldt av fylkeskommunen. Dette skjedde etter at fylkesarkeologen grep inn og fikk stoppet arbeidet med å etablere universal utforming av Steinalderstien til Hammarvatnet. Det var da allerede gjort et gravearbeid som hadde skadet to kjente steinalderlokaliteter. Slike lokaliteter er automatisk fredet.

Kommunen ble sikret for overtredelse av kulturminneloven, og nå har politimesteren i Trøndelag ilagt Frøya kommune et forelegg på 75.000 kroner.

Kommunen har vedtatt bota.

Fylkeskommunen vurderer inngrepet som uopprettelig.

Saksbehandler Jan Otto Fredagsvik opplyser at fylkesarkeologen vil ta en ny befaring så snart som mulig, og at det er mulig å sluttføre stien fram til vannkanten.

Som en del av helhetlig idrettspark på Sistranda er planen at stien som går fra vasstanken og fram til en av steinalderboplassene ved Hammarvatnet, skal gjøres universell. Det betyr at folk med rullestol/ rullatorer skal kunne gå stien. En entreprenør fikk i fjor sommer oppdraget med å bygge stien, som etter planen skulle være ferdig til 1. juli i fjor.

I juni ble det beordret full stopp i anleggsarbeidet med steinalderstien, med bakgrunn i at området er definert som kulturminneområde. Det ble gjort befaring av arkeolog, og klart at saken ikke var behandlet på riktig måte før arbeidet ble i gang satt.

I følge prosjektansvarlig Jan Otto Fredagsvik i fjor, vurderte kommunen den universelle utformingen av Steinalderstien som oppgradering av allerede eksisterende gardsvei. Sør Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune hadde møte den 4. august, og i møteferatet kom det fram at fylket ikke synes dette er en ønskesituasjon å anmelde kommunen i denne saken, men at det er nødvendig av allmennpreventive hensyn. Funnene i området stammer trolig fra en av de eldste bosetningene i Norge.

Fra vandring på steinaldersti til heftig sjøsport Med helhetlig idrettpark vil man på ei "stripe" gjennom Sistranda sentrum kunne drive med rundt 15 ulike idretter og aktiviteter.