- Jeg har malt verden - hvor forskjellig den er

Flere stoppet opp litt ekstra ved maleriet Krig. Et todelt bilde hvor vi til høyre ser barn som leker med draker under et fjell med vindmøller, og hvor sola skinner. Til venstre går landskapet over i mørke, med bomberegn og et enslig barn med blod på seg.

- Det er verden, sier Sharika Mae Maurin. Hun er femten år, og det er første gangen hun stiller ut noe på UKM.

- Bildet viser hvor forskjellig verden er, sier hun.

Sharika har gått på kunst på kulturskolen i to år. Hennes bilde er ett av 26 bilder, gjenstander og dikt som nå er utstilt i biblioteket på Fillan. I kveld ble utstillinga høytidelig åpnet med musikk fra Frøya skolekorps, tale fra kulturskolesjef i Frøya, Torild Aae, kanapeer og sprudlevann.

Frøya og Hitra samarbeider om de lokale UKM-arrangementene, og har kunstutstillingen på Fillan, mens scenearrangementet som går av stabelen på lørdag, er i Frøya kulturhus.

Jo Maximillian Rønningen Lie fra Hitra og Edel Reppe fra Frøya har fått utstilt sine verk i samme monter. De er begge "veteraner" i UKM-sammenheng, og har gått videre til fylkesmønstringa tidligere.

- Det er plastelina, forteller Edel om slangen som kveiler seg rundt en stein. Jo har laget en kake av keramikk, og kalt den "Pappas favoritt".

Videre kan vi se kunst laget av en hel rekke forskjellige materialer. Av de mest originale finner vi Maiken Pettersen og Margaret Larsen Sørgårds installasjon av figurer laget av piperensere.