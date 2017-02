Har besøkt 2.000 skoler med sin "rock mot rus", nå kommer han hit

Hans Inge Fagervik kommer 8. mars til Hitra med sitt konsertprogram "Rock mot rus". Artisten har ifølge Hitra kommune besøkt over 2.000 ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universitet med programmet, både i Norge og i andre land. Konserten på Hitra spilles i Hitra kirke.

«Rock mot rus» er et konsertprogram som Hans Inge Fagervik laget på oppdrag fra Bærum kommune i 1984, etter å ha jobbet med rusproblematikk en tid.

- Holdningene til stoff har jo forandret seg i samfunnet de siste årene, og resultatet er en helt ny generasjon stoffmisbrukere som ikke passer inn i de gamle mønsterene. Skal vi hindre at dette ødelegger framtida for barna våre, må vi som voksne tenke annerledes og nytt.

Unge folk henter i dag informasjon fra andre steder enn før, og argumenterer dermed på en helt annen måte: «Hva er forskjellen? Kjemisk rus er det jo uansett. Mor og far har sitt dop, som skal være så mye bedre, fordi vinen har et fint navn og er anbefalt i Aftenposten. Jeg tar en tablett. De får hodepine, jeg blir litt deppa etterpå. Hva er forskjellen? Livet er kort, en får «party» mens en kan.» forteller artisten.