- Jeg har aldri opplevd lignende

Det sier forfatter Birger Sivertsen til Hitra-Frøya. Torsdag kveld avslørte lokalavisa Hitra-Frøya at Sivertsen nå nekter utgivelse av jubileumsboka til Pensjonistforeninga på Frøya videregående skole etter at foreninga har bedt dokumentarforfatteren om å fjerne utvalgte deler av historien.

Sivertsen, som har gitt ut over tjue bøker i sin forfatterkarriere, forteller at han aldri har vært borti sensurering tidligere.

- Den sensur som eventuelt skulle være har jeg som forfatter selv tatt. Det er noe jeg har god erfaring med fra tidligere bøker, og selv ikke i den i utgangspunktet ømtålige boka mi om BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) fikk jeg en eneste beskjed om at noe skulle fjernes. På Frøya vil de det tydeligvis annerledes, sier Sivertsen.

Kritikken fra forfatteren er framført både i epost til foreninga og overfor lokalavisa. Vi har vært flere ganger i kontakt med pensjonistforeninga denne uka, som har varslet at man ikke ønsker å kommentere saken nå.

Pensjonistforeninga hadde nemlig markert at et helt kapittel, diverse avsnitt og flere setninger skulle slettes unna.

Det verste synes forfatteren er at hele kapittelet om internatet ønskes fjernet av Pensjonistforeninga.

- Jeg synes det er grotesk at de ønsker å ta bort kapittelet om internatet som har vært så viktig for mange generasjoner skoleungdom. Internatet er forutsetningen for at det kom gymnas på Frøya og det skulle bare mangle å skrive om. At en viktig institusjon som dette ikke skal nevnes i en 40-årig skolehistorie, det har jeg ingen forståelse for, sier forfatteren.

