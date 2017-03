Et bibliotek utenom det vanlige. Her er det ingen regler og lånetider. Lån så lenge du vil.

Dette skriver bloggen energyliving.info om det lille "påfunnet" på Murvollan på sør-Hitra, presentert som "Morvollan bokskap". Her er det altså satt ut et lite skap med bøker, der leselystne kan låne bøker akkurat når det passer dem. Det er også satt ut stol for den som vil ha en utendørs lesestund i dette originale biblioteket.

- Velkommen til kanskje verdens minste utendørs døgnåpne bibliotek, skriver Ingfrida Næs, som har delt bildet og historien på lokalavisas Facebook-sider.

Over 9.000 følger lokalavisa Hitra-Frøya på Facebook. Lik oss, du også

Initiativtakeren syns til og med det er helt greit om noen vil ta med seg boka hjem for alltid.

- Har du lyst til å bli en ny eier, så tar du vare på boken. Her kan du også sette inn bøker du ønsker å gi bort, forteller bloggen.