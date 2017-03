Viderefører gamle håndverkstradisjoner

Da Jan-Arne Ervik flytta til Orkdal for ca 30 år siden, ble han for alvor interessert i håndverk; i Orkdalsregionen er det lange håndverkstradisjoner, og Jan-Arne begynte med trearbeider, og laget bl.a. hytteskilt. Han var på sin første messe i 1994, og han har vært med på Rennebumartnan siden 1996.

Da interessen for treprodukter dalte for noen år siden, fant Jan-Arne en ny retning; skinn- og lærarbeider. Han startet da for alvor og lage belter og vesker. Han bruker storfeskinn, som han kjøper hele forparter av, og skjærer remmer, preger farger og mønster selv. Skinn/lær, spenner og utstyr kjøper han fra Skinnlåven på Hønefoss.

- Jeg har alltid vært facinert av skinn og lær. Både tre- og lærarbeider blir jo bare finere med årene, ved bruk og pleie, sier Jan-Arne.

Lørdag 11. mars tar Jan-Arne med seg arbeidsbenk, utstyr og lær, og kommer til Frøya, og til Galleri Frøyværingen. Her kan man få laget sitt eget spesialtilpassede belte (eller kjøpe ferdige), og få se godt håndverk på nært hold.

- Jeg lager belter i ganske mange X-er, så jeg tror de fleste skal kunne få et belte som passer, sier Jan-Arne Ervik.

- Vi håper øyværingene vil benytte anledningen til å få oppleve tradisjonshåndverk utført «live», og skaffe seg et unikt kvalitetsprodukt som varer!», sier damene i Frøyværingen, som har invitert Jan-Arne Ervik på besøk.