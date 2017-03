Ylvis og Baha Men inntar Hakkebakkeskogen

Årets 7. klassinger ved Sistranda skole skal fremføre sin egen versjon av Thorbjørn Egners kjente og kjære bok, Dyrene i Hakkebakkeskogen.

- Vårt skuespill blir verken som barneboka eller animasjonsfilmen som har gått på kino, forteller Mona Skarsvåg som er ansvarlig for oppsetningen.

Skuespillet blir tøffere, med færre roller og sangene har fått moderne tekster. Under skuespillet får vi høre kjente sanger som Baha Mens ”Who let the dogs out” og Ylvis sin ”What does the Fox say?”. Det er tydelig at dette blir noe utenom det vanlige.

- Kjempemoro

- I begynnelsen syntes vi det var kjedelig å skulle lage skuespill av ei barnebok, men nå har det blitt kjempemoro, forteller Gjøran Pedersen.

Klassen har egentlig jobbet med stykket siden skolestart, men øvingene begynte for fullt i oktober i fjor. Fram mot premieren 16. mars er det lange, intense dager med terping, korrigering og logistikk.

- Det har vært mye jobb og vi har øvd mye hjemme. Vi har laget egne koreografier til sangene, forteller Anna Johansen.

Digitale kulisser

Den 16. får vi blant andre se Åse Nielsen som Stabbursmusa, Bendik Ohren som Klatremus og Oda Emilie Aarvik som Ugla på scenen.

Bak scenen jobber Emanuel Espnes, Martin Sandvik og Nataniel Furberg. De har sørget for å digitalisere kulissene. Fra projektoren i taket skal det vises en passende bakgrunn med de snekrede kulissene foran.

- Vi er godt i gang og blir ferdig til torsdag. Vi mangler bare stabburet, forteller guttene.

Skuespillet har blitt et tverrfaglig samarbeid der mange av skolefagene blir trukket inn.

- Faglærerne har vært fantastisk og latt elevene øver i deres timer, forteller Skarsvåg.

Skarsvåg og elevene ønsker alle hjertelig velkomne og lover det blir moro for både barn, ungdom og voksne.