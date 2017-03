Dagsrevyens Einar Lunde med foredrag om økonomisk vekst i Afrika

Dagsrevyens tidligere ankermann og NRKs tidligere Afrika-korrespondena Einar Lunde kommer søndag kveld til Frøya med sitt foredrag om økonomisk vekst og kinesisk kolonialisme i Afrika.

- Det skjer ting i Afrika som få av oss her til lands vet noe om. Mediebildet har vært dominert av sult-katastrofer og tørke, konflikter og borgerkrig, naturkatastrofer og fattigdom. Men hvem kjenner til at Afrika opplever en makeløs økonomisk vekst? skriver Folkeakademiet Frøya og Frøya bibliotek, som arrangerer foredraget.

Lunde har ifølge Folkeakademiet besøkt Afrika rundt 100 ganger og reiser opptil 4–5 ganger i året til det store kontinentet, der det nå bor 1,4 milliarder mennesker. Få kjenner dette kontinentet som han. Einar Lunde holder regelmessig forelesninger om sine opplevelser som tidsvitne under Apartheid i Sør-Afrika. Han er også konferanse- og debattleder, holder forestillinger, foredrag og kåserier og er reiseleder i Sør-Afrika og Tanzania–Zanzibar.

Foredraget holdes på Frøya bibliotek søndag kveld, 2. april, og er åpent for alle interesserte. Lunde holder også foredrag for elever ved ungdomsskolen og videregående skole på mandag i gamle amfiet. Elevene fyller opp amfiet, så dette foredraget blir ikke «åpent». Foredragene er en del av en turné arrangert av Folkeakademiet Midt-Norge.

- Den raskeste økonomiske veksten i verden i dag skjer nemlig ikke i Kina, som vel de fleste av oss har trodd. Den skjer heller ikke i India, Brasil eller USA. Den skjer i Afrika. Og det mest oppsiktsvekkende er at Kina er selve lokomotivet i denne økonomiske veksten. Kina pøser inn hundrevis av milliarder i Afrika. Det er vel flott, at en rik onkel viser omsorg for Afrika? Eller – hva er Kinas hensikter? Kineserne gir en god dag i om de støtter en brutal diktator som ikke bryr seg om menneskerettigheter, eller investerer i land som utvikler demokrati og åpenhet. Er det en bevisst kolonialisme som her utvikler seg i det stille? Er Kina i ferd med å bli den nye, store kolonimakten? heter det i forhåndsomtalen.