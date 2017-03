Skal spille Nick Cave, ABBA, The Beach Boys, The Velvet Underground og Stevie Wonder i Meierisalen

Trioen Ola Kvernberg, Kirsti Huke og Erik Nylander kommer til Kystmuseet og Meierisalen på Fillan torsdag 27. april for å ha konsert.

- Dette kan dere ikke gå glipp av, skriver arrangør Hitra kommune kulturenheten entusiastisk. Trioen spiller låter av blant andre Nick Cave, ABBA, The Beach Boys, Tom Waits, Nick Drake, Massive Attack, og Lou Reed/ The Velvet Underground og Stevie Wonder.

- Låtene som er musikernes felles favoritter plukkes varsomt fra hverandre, som skjøre relikvier. På tross av at de alle tre er virtuoser på sine instrument, har en enorm respekt for låtene gjort at trioen gjennom kreativ bruk av instrumentene og særegne arrangementer, fokuserer på å formidle det de oppfatter som selve essensen i musikken, skriver arrangøren på HFkalenderen.no .

Ola Kvernberg er fiolinist, komponist og arrangør. I 2012 fikk han spellemannpris og 2013 fikk han Amandaprisen for beste filmmusikk. Kirsti Huke mottok spellemannpris i 2014, mens Erik Nylander er en ettertraktet og hyppig brukt trommeslager innenfor flere genre. Han har utgitt sin egen soloplate og medvirker på en rekke album.