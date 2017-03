- Nå må folk stille opp

Lokalavisa har ved flere anledninger fortalt historien om Harald Aukas samling av gamle båtmotorer som kom til Frøya i 2015. Auka har hatt båtmotorer som sin lidenskap gjennom hele livet. Den utflytta frøyværingen, bosatt i Rissa, har samlet ett sted mellom 300 og 400 båtmotorer.

Lars Gåsø har nå tatt over ansvaret for de over 300 båtmotorene fra sin onkel.

Å kjenne sin besøkelsestid

Museumsdirektør ved Kystmuseet, Svein Bertil Sæther, sier til HF at det vil være helt umulig for museet å ta på seg oppgaven med å forvalte denne store samlinga aleine.

- Først må vi finne ut om interessen for båtmotorene er til stede her i vår region, sier Sæther som mener frivillig innsats er en forutsetning for båtmotorenes videre skjebne her i regionen.

Det er imidlertid et betydelig steg fra å ha interesse for en sak til å bli med og gjøre en innsats. Hvordan har Kystmuseet og de andre «gode hjelperne» tenkt å få de interesserte praktisk med i dette arbeidet?

- Det gjør vi rett og slett ved å invitere til et møte i Meierisalen på Kystmuseet i Fillan mandag 3. april, sier museumsdirektøren.

Han mener de som synes dette er noe å satse på, får nå vær så god å stille opp der og markere sin interesse.

- Dette handler om å kjenne sin besøkelsestid. Dersom folk ikke stiller opp nå, kan det se mørkt ut for Harald Aukas båtmotorsamling her i regionen, og det kan vi faktisk ikke være oss bekjent av, mener Svein Bertil Sæther.

