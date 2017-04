- Det var i radio jeg begynte, så nå er ringen sluttet

"Påskelabyrinten" fyller 30 år, og radiokanalen NRK P1+ feirer med å by på afterski i påskeuka. Med på laget har Mr. Påskelabyrinten sjøl - Viggo Valle - i år fått med seg frøyværingen Tande-P, eller Alf Tande-Petersen.

"Påskelabyrinten" har jubileum, og det har nesten de to karene også. Neste år er det 40 år siden de jobbet sammen for første gang. Det var under Gunnar Haugans "Lykkeboden", der Viggo var tekniker og Alf var produsent.

- Vi hadde det utrolig morsomt i kontrollrommet! Jeg ble fascinert av Alfs høye og eruptive latter, mimrer Viggo.

- Alf er alltid lett å kaste ball med og tar ting på en humoristisk og underholdende måte, sier han.

- Jeg er veldig glad for at jeg får jobbe med radio igjen. Radio er fantastisk. Det var der jeg begynte, så nå er ringen sluttet, sier Tande-P, som hadde oppveksten sin på Frøya før han etterhvert ble et av Norges mest kjente tv-fjes. Han har blant annet vært programleder for Melodi Grand Prix en rekke ganger, samt NRK-suksesser som Hodejegerne, GoFot på Låven og Tande-På programmet.

– Det blir geografi og gøyal prat, lover Tande-P om radiosatsinga nå i påska.

Hver ettermiddag møter programlederne deltakerne fra formiddagens "Påskelabyrinten" i "Påskelabyrintens Afterski. De byr på god musikk, historier, myter og særegenheter ved reisemålene lytterne fikk bryne seg på tidligere på dagen, forteller NRK

- Målet er at folk skal ha det like gøy når de hører på oss, som de ville hatt på en vanlig afterski, sier Tande-P.

- Jeg gleder meg veldig til å få utdype ideene bak oppgavene og snakke med dem som har lest dem inn. De vil fortelle om sitt forhold til stedet vi skal fram til, og forholdet til programmet, forteller Viggo.

De to radioveteranene kan høres på NRK P1+ mandag til fredag klokka 16 til 17.