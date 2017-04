Grendaskolene og krigstidas Hemnskjela blir påsketema ved museet

Det blir noe for noen og en hver på Kystmuseet i påska, forteller Hans Jakob Farstad, formidler ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

- For de minste blir det påskemysterier på museet i Fillan, og for de eldre arrangeres det bilde-kafe med temaet grendeskolene på Hitra. Dette er vi svært spent på hvordan dette blir mottatt, sier Farstad.

Han har sammen med flere på Kystmuseet samlet inn bilder fra 50- og 60-tallet da skolene var i drift. Sammen med kaffeservering, lett og uformell stemning samt musikk fra 60-åra håper Kystmuseet å samle de eldre og intresserte for en kaffeskvett og mimring.

- Det er første gangen vi prøver på dette, så vi er veldig spent på hvor mange som kommer, sier han.

Det blir derimot ikke bare lek og nostalgi, førstkommende søndag er det 77 år siden den tyske invasjonen. Dette ønsker Kystmuseet å markere på det stedet som virkelig fikk oppleve okkupasjonen tett på kroppen – Hemnskjela.

- Her blir det mulighet å bli med ned i krigsminneutstillingen i den tidligere tyske kommando-bunkeren. Hemnskjela ble i løpet av 1941 omgjort til et svært omfattende kystfort som kontrollerte all trafikk mellom Kristiansund og Trondheim. Den lille øya, som på 40-tallet rommet 200 fastboende, ble okkupert av mellom 6-700 tyske og østeriske soldater.