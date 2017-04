Solskinn på scenen

Da "Let the sunshine" munnet ut som siste nummer, og aktørene forberedte seg på publikums applaus, dukket den velkjente klumpen opp i halsen. Jeg har omtalt frøyamusikalen som vårens vakreste eventyr før, og den er det fortsatt.

Det er Frøya videregående skole som har hatt tradisjonen med å sette opp skolemusikal. I år er det første gangen at det gjøres i regi av sammenslåtte Guri Kunna videregående, og det er første gang uten Elin Karpinski Strandheim i instruktørrollen. Det er også første gangen at det settes opp en musikal som er satt opp før. Men dagens aktører var knapt barnehagebarn da Hair ble satt opp i 2001.

Årets oppsetning av Hair har en god stigning. Denne omtalen er basert på generalprøven, og der var det litt rusk i maskineriet både med sang og replikker i første del, men det tok seg veldig opp underveis.

Det første nummeret som virkelig fikk nakkehårene til å reise seg hos undertegnede var Frank Mills, framført alene av Selma Aune.

I år er det særlig tre sangsolister som utmerker seg, og alle tre er jenter: Ved siden av den nevnte Selma, har også Ida R. Johansen og Andzelika Andruskaite noen veldig flotte sangprestasjoner. Alle tre er førsteårs-elever ved Guri Kunna, så det er lov å forvente seg mer fra disse de neste årene.

Daniel Sundfjord Øyen er en av veteranene i frøyamusikalen, og briljerer også i år med sitt skuespill i rollen som hippien Berger. Med seg som mannlig hovedrolle-makker har han førsteårs-elev Andreas Fredagsvik. Andreas har erfaring fra oppsetningene på ungdomskolen, og opptrådde stødig som bondesønnen Claude.

Ensamblet er noe mindre i år, med 25 elever på scenen, og ingen av de faste innlånte veteranene er med. Dette merkes litt på trøkket i kornumrene. Men ellers så får vi det vi er vant til å få, men likevel blir litt overrasket over hver gang: ungdommer som står fram og sprudler på scenen, flotte solonummer, show, sjarm og solskinn.

Instruktør Elisabeth Antonsen Dyrø har nok kjent på at hun skulle hoppe etter Wirkola, da hun tok over etter legendariske Elin Strandheim Karpinski. Hun kan senke skuldrene. Hun landet med stil, for å holde seg til hoppterminologien. Vi ser at hun har den samme evnen til å bringe fram dette ekstra hos ungdommene, som gjør at vi blir så imponerte.

Hair hadde premiere i kveld, og spilles både fredag og lørdag i Frøya kultur- og kompetansesenter.