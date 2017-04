Sesongåpner med tre musikk- kvelder

Knarren i Knarrlagsundet fyller påskedagene med mye underholdning fra scenen. Lørdag 8. april spiller Børge Pedersen Trio etterfulgt av Bjørn Fjeldvær. Og onsdag før røddagene setter inn spiller Frøya/Hitra-bandet Extreme Pleasure sin etter hvert så velkjente Tribute to Slash & Guns’n Roses. Og påskeaften blir det ”Creedence Night” som er orkesteret Clearwaters meget populære tribute til bandet Creedence Clearwater Revival.

Se video øverst i artikkelen fra da Extreme Pleasure spilte for stinn brakke i Trondheim i mars.

- Den konserten gikk over all forventning! Et utsolgt konsertlokale ved Nidelven Bar & Scene (207 personer), med et intenst og fantastisk publikum som var med oss hele kvelden. Dette var helt klart den beste og morsomste spillejobben vi noensinne har gjort så langt. Vi skal nå levere et nytt forrykende show, så alle de som tar turen til Knarren i påska har noe å virkelig glede seg til! Det gjør i alle falll vi, sier Jonas Kjønnøy i bandet til lokalavisa.





Snart 20 år med hyllest

- Det begynner å bli noen år konserten sist besøkte øyriket. Neste år feirer bandet 20 årsjubileum(!). Vi er Norges lengstlevende tributeband, forteller Dagfinn Ellefsen i Clearwaters. Tributebandet spiller selvsagt musikken til Creedence Clearwater Revival, som herjet på hitlistene på syttitallet.

- Musikken er like levende den dag i dag. Dette takket være bandets frontfigur, John Fogerty som fremdeles gir ut plater og turnérer, forteller Ellefsen

Clearwaters ble startet i Trondheim i 1998. Da som et sideprosjekt til Gluntan.

- I 2011 ble Gluntan solgt til Bache Gabrielsen Band. Fra da av har det bare vært rock. , forteller han.

Åpner etter vinterdvalen

Utestedet Knarren åpner nå i helga etter vinterdvalen.

- Vi har aktiviteter for de minste etter ”Påsketrampen” skjærtorsdag. Vi gjentar da fjorårets suksess med påske-egg-leting utenfor brygga. Alle vil finne ett egg hver, og den som finner gullegget får i tillegg en hovedpremie. Aktiviteten starter klokka tre både Skjærtorsdag og Påskeaften, forteller Bjørn Fjeldvær ved Knarren.

Fjeldvær legger til at det blir i sommer flere utendørs arrangementer enn tidligere.

- Sjømatfestivalen har booket Vamp siste lørdag i juli, og Ølfestival nummer fem blir avholdt 11-12. august med både nye og gamle navn på spillelista. Pinseaften 3. juni blir det besøk av Sie Gubba, forteller han.