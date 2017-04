Onsdag 3. mai blir det "beatleskonsert" i Frøya kulturhus. Det vil si: Det er Ulf Risnes (Tre små kinesere) og Øyvind Holm (Sugarfoot) som tar med seg beatlesbandet sitt, Revolver. De to låtskriverne har ved siden av sin felles Beatles-interesse også samarbeidet om å skrive egne låter, noe som i 2009 resulterte i plata "Safe and Sorry".

Under konserten på Frøya vil de fremføre egne sanger i tillegg til beatleslåtene.