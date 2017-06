Gunhild tar med sangboka og holder konsert

Gunhild Hjertaas er kjent og kjær for mange øyværinger etter hennes musikaler på familiens gård på Hjertåsen ved Sandstad. Lørdag ankommer hun scenen på Knarren i Knarrlagsundet med ei sangbok under arma og to musikere på slep. De skal holde en liten times konsert med tittelen Norsk Sangbok.

Her vil kjente og kjære viser fra bl.a. Erik Bye, Alf Prøysen og Margrethe Munthe formidles med cello og piano som akkompagnement.

Noe som skjer i helga? Sjekk HFkalenderen.no

Etter konserten blir det en liten pause før Bjørn Fjeldvær og Ole Jonas Storli (også ofte kalt «Ole Blind») spiller en minikonsert med sanger fra plata "Din Trubadur", som Bjørn laga sammen med Ole før jul.