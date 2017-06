Over 100 amerikanere kommer til avdukingen

- Det var ingen smågutt, dette, sier Guttorm Reppe.

John A. Widtsoe (Witzoe/Witzøe) ble født og levde sine første år på Frøya. Familien utvandret til USA, hvor John fikk mulighet til å utdanne seg. Etter å ha tatt doktorgrad i biokjemi i Tyskland, startet han og bygde opp det som i dag er Utah State university. Han spesialiserte seg på landbruksmetoder, og har skrevet en rekke lærebøker. Han var også en sentral leder i mormoner-kirken.

Skrev bøker som brukes den dag i dag

Lederen i Frøya historielag forteller at det nå er tre år siden arbeidet med å få frøyafødte John A. Witzoe fram i lyset startet. Førstkommende lørdag avduket statuen av han ved Frøya Kultur- og Kompetansesenter.

- Vi oppdaget at her var det en stor vitenskapsmann, som var født her på Frøya, men som vi nesten ikke visste noe om. Dette er det største prosjektet historielaget har holdt på med. Det ballet på seg, noe som bare er helt rett at det gjorde. Vi snakker om en person som trenger å komme fram i lyset. Witzøe skrev 27 bøker, hvorav mange er i bruk den dag i dag, forteller Reppe.

Arne Dahlø har skrevet boka om sin slektning, og en annen Witzøe får mye av æren for at man nå kan avduke en statue av vitenskapsmannen.

- Da vi nevnte dette for Gustav, var han helt med. Det er næringslivet som har sørget for at det er blitt laget en statue i USA, som nå er fraktet til Norge og Frøya, og som blir satt opp denne uka, sier Reppe.

Til avdukingen kommer det en stor delegasjon fra USA.

- Det blir over 100 som kommer. Det er universitetsfolk, familie, mormonere og politikere, sier Reppe.

Todagers program på Frøya

De besøkende vil få med seg et todagers program på Frøya. I dag har de omvisning både på Innovamar og en oppdrettslokalitet, samt besøkt øyrekka. Lørdag blir selve seremonien med avduking av bautaen, etterfulgt av minnekonsert i kulturhuset og festmiddag.

- Minnekonserten blir en presentasjon av frøyakulturen, der Havdur har en sentral rolle. Konserten er gratis for de inviterte gjestene, men det blir også mulig å kjøpe billett for folk ellers, sier Guttorm Reppe.

