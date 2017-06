Like mange hjelpere på scenen som i salen

Egentlig skulle det være tre konserter, alle med et kvarters pausen mellom. Men tidsrammer er ikke alltid like lette å holde, derfor ble det ikke tid til annonserte pauser. For på scenen sto godbitene i kø. Det var akapella damekor, soloartister med sang og musikk, kor, idrettsutøvere, skuespill og dans. For det var litt av en bukett Gabriela Lukassen og Evelyn Pettersen hadde samlet til veldedighetskonserten for hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet.

Her hos oss er det først og fremst Evelyn Pettersen som har gjort organisasjonen kjent, gjennom sine åtte turer til Hellas for å hjelpe flyktningene som forlot alt i hjemlandene sine, og kom over middelhavet i dårlige farkoster.

Gode minner

Evelyn Pettersen fortalte også om engasjementet sitt, hvordan det startet, og om en del av møtene hun har hatt med flyktninger i Hellas.

- Det er rart å være i flyktningeleiren og tenke på at dette faktisk er i Europa, sier Evelyn, som var opptatt av enkeltmenneskene i flyktningestrømmen. Hun fokuserte mest på de glade øyeblikkene, om den lille jenta som alltid jukset i kortspill, og om den godt voksne mannen som lyste opp når hun kom tilbake, fordi han visste at da ble det mulighet for en fisketur igjen.

Men selv om Evelyn trakk fram de koselige og morsomme minnene, la hun ikke skjul på at hun var bekymret for den videre sjebnen til flere av flyktningene.

Smilet kommer tilbake

Opprinnelig var det annonsert at Trude Jakobsen fra Dråpen i havet som komme og fortelle om organisasjonen, men hun var dessverre blitt forhindret.

Men Anne Grethe Nilsson var der, og fortalte om sine møter med flyktningene fra Jarlen mottak i Hemne når hun har norskopplæring med dem.

- Jeg møter mennesker som har opplevd mye inhumant. De er utrygge og alvorlige. Jeg passer alltid på å håndhilse på hver enkelt av dem, gi dem et varmt smil, la dem oppleve at de blir sett og respektert. Etter få uker ser jeg forandring. De spøker og ler. Det skal så lite til før de får tilbake smilet, sa hun.

Musikkvideo

Fortellingene til Evelyn og Anne Grethe ga kanskje det fåtallige publikummet noe å reflektere over. Det samme gjorde musikkvideoen som var spesiallaget for Dråpen i havet. Gabiela Lukassen skrev opprinnelig en sang til en av de unge som opplevde uhyrlighetene på Utøya. Nå var sangen "Speil" blitt til en musikkvideo, innspilt i øyregionen og med lokale aktører. I tillegg inneholdt videoen også filmklipp av hav fra alle verdens hjørner.

Som nevnt var et utallige mennesker, i alle aldre, som bidro til å underholde publikum søndag ettermiddag. Det er nesten umulig å nevne alle, men vi kan trygt si at underholdningen både var svært god, og veldig variert. Den viste også at veldig mange av våre lokale utøvere fra Frøya og Hitra, enten det er inn sang, musikk, dans eller drama, eller på helt andre områder, har et hjerte for folk i nød.

Auksjon på internett

Da konserten var over så det ut til at publikum hadde fått en overdose med gode opplevelser, og konferansier Gabriela Lukassen var også noe utmattet etter det tre timer lange maratonløpet. Det var derfor enighet mellom scenen og salen at auksjonen skulle utsettes. Gjenstandene som var gitt til inntekt for Dråpen i havet blir derfor lagt ut på internett, hvor alle som kan tenke seg å kjøpe noe og støtte saken kan by av hjertens lyst.

Initiativtakerne Gabriela Lukassen og Evelyn Pettersen var godt fornøyde, ikke minst med alle som bidro med kunstneriske innslag og ga kunsten som skal auksjoneres bort. Hvor mye penger det til slutt blir, vet vi først når eventuelle budgivere har kommet på banen og sikret seg kunstverkene.