Solen sviktet ikke Mausund på fredagen heller. Fergen fra Dyrøy kai var nesten full da den la til kai på Mausund i 12-tiden. Da var allerede fiskekonkurransen for barna i gang. Rundt 20 barn, både lokale og feriefolk, hadde fått hver sin pose de skulle samle fangsten i.

Med god hjelp fra foreldre og besteforeldre ble mang en makrell dratt opp på brygga. Barna var storfornøyde med fangsten i motsetning til havfiskerne som kom fra sjøen.

- Dårlig fangst og fint vær, var det flere som konkluderte med.

Det fine været var det mange som fikk nyte. Det var fullt på alle bordene på brygga, og på moloen. Folk satt på berget og på steinene rundt.

- Mausund får til fint vær hver gang, konstaterer Mausund-entusiast Tor Green.

Greens mor er fra Mausund og selv bor han i Trondheim, men har feriehus i ei ombygd badstue på øya. Han har vært på Mausund hvert eneste år siden han ble født, og på alle de 11 UTiHAVET-festivalene.

”Senke-skuldrene-festival”

På samme bord som Green sitter det en hærskare av innhitterværinger. Det er ikke første gangen de har tatt turen til Mausund. De dro sammen som en gjeng, og kan fortelle at et år var de 24 stykker som reiste sammen.

- Dette er en litt sånn ”senke-skuldrene-festival”, mener Thomas Heggvik.

Gjengen kom tidlig i uka og flere skal være til over helga. De kjører båt selv og har innlosjert seg til Ivar Mikalsen.

- Da jeg arbeidet var det alltid sånn at når jeg satte føttene på kaia på Mausund slapp stresset med en gang, forteller Green.

Green må berømme mausundværingene for den enestående dugnadsånden de har, og den har de hatt fra gammel tid. Han mener dette arrangementet ikke hadde sett dagens lys hvis det ikke hadde vært for samholdet og viljen til å få til noe, både blant de fastboende og blant de som ikke bor her, men har røtter til Mausund.

Plumbo skaper stemning

Det var Plumbo som sto for underholdningen fra scenene på fredags ettermiddag. De visste hva folk ville høre og folk klappet og sang med til ”Møkkamann” og ”Country Roads”. Plumbo skal også spille i teltet i kveld.

- Jeg håper det kommer 500 stykker til konserten. Alt over det er bonus, forteller arrangør Joar Johansen.

Han forteller at det har vært fullt av folk fra første dag og helt fantastisk stemning. På barnas dag i går kom det to fulle båter fra Dyrøy.

- Det er utrolig fint at så mange har funnet veien hit, jeg må bare få takke alle som har bidratt, og all støtten vi har fått, avslutter Johansen.