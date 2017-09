Hitra og Frøya drar med Smølabonan for å bli med på byjubileum

Kultur

For 15. året drar de såkalte "Smølabonan" til Kristiansund for å vise fram seg sjøl og sine produkter fra land og sjø. Årets arrangement er 6.-7.oktober. I år sammenfaller dette med Kristiansund 275-årsjubileum. Frøya og Hitra er invitert til å være med sammen med Smøla og andre kommuner under paraplyen "Smølabonan i byn".

- Vi inviterer naboer fra Hitra, Frøya og nordmøre til å bli med oss på feiringen, sier Einar Wikan i Smøla kommune. Han er prosjektleder for Smølabonan.

Viser seg fram i bybildet

Frøya formannskap har bevilget 30.000 kroner til Frøyas deltakelse. Fra Frøya reiser Bryggeriet Frøya, Garnviks Røkeri og Hotell Frøya. Men Hitra har valgt å ha en informasjonsstand med representanter fra Hitra kommune og Hitra næringsforening. Marine Harvest har også egen stand.

- På disse dagene tar vi over sentrum av byen. Rundt 10.000 personer pleier å komme til byen og møte oss, blant disse er også folk fra Hitra og Frøya. I år utvider vi altså arrangementet der Smølabonan inviterer med oss venner fra Tingvoll, Halsa, Averøya, Eide og Hitra og Frøya. Så har vi jubileumskonsert om kvelden, der også Kristiansund kommune er med. Smøla Janitsjar er sentral her, slik de har vært i alle 15 år. Vi har med Frode Alnes og Øydind Elgenes som solister, i tillegg til Kristiansund sinfonietta, forteller Wikan.

Markedsføring

Smøla kommune har gjennom årenes løp brukt flere millioner kroner på denne typen markedsføring i byen. Wikan mener klart det har gitt effekter.

- Ja, en kjempeeffekt. Først og fremst en invortes effekt, der bedriftene har utviklet seg hele tiden. Vi har snudd folkeveksten, pilene peker nå oppover. Den gode profilen dette arrangementet har, er blant bærebjelkene i den positive veksten. Og så har prosjektet bidratt til å gi stort fokus på nordmørsregionen og det vi driver med innenfor reiseliv og handel. Det er viktig. Siden årtusenskiftet har vi vokst fra 50 til 800 overnattingssenger på Smøla. De må fylles, forklarer Wikan.

Og legger til at Smøla også bruker andre kanaler for å vise seg fram for omverdenen. For niende året reiser reiser en delegasjon til festivalen Matstreif i Oslo med eget mattelt.