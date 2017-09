Kulturhuset går med tap

Kultur

I tertialrapporten for kulturetaten i Frøya kommune viser at kulturhuset nærmer seg et underskudd på en million kroner når to-tredeler av året har gått. I tillegg går Frøyahallene et underskudd så langt på cirka 680.000. Rådmannen ser ikke for seg at dette skal hentes inn eller rettes opp i løpet av høsten, og ber om at kultureteaten tilføres 1,5 millioner ekstra allerede nå.

"Den store aktiviteten på Frøya, gjenspeiler et aktivt idretts- og kulturliv, men jo flere aktører som kommer på markedet jo større spredning blir det hos tilbyderne. Det er spesielt FKKS (kulturhuset - journ. anm) som merker konkurransen fra omkringliggende aktører, og har et betydelig inntektstap", står det i rapporten.

I en beskrivelse av situasjonen vises det spesielt til at de nye tilbudene med storhall og basishall stjeler brukere fra kulturhuset:

"Vi merker definitivt «kampen» om kundenes fritid fra spesielt idrettsrelaterte aktiviteter. Vi snakker daglig med foreldre som er med barna sine på trening og kamper store deler av uka, og de har rett og slett ikke tid og overskudd til å benytte seg av mange av våre kulturelle tilbud. Frøya Storhall og basishallen er nye elementer som har en direkte konsekvens for vårt publikumsgrunnlag. Dette ble det ikke tatt høyde for i budsjettarbeidet, men det er klart at vi merker det. Dette er nå i ferd med å skje, og min mening er at det er uheldig at de nevnte anleggene driftes nærmest uavhengig av hverandre, med stramme budsjetter med høye inntektskrav som fører til at man ikke tar hensyn til hverandre. Alle vil «tape» på dette – og vi er ingen unntak. (...) Frøya kommune er veldig gode på å bygge store flotte idrettsanlegg og kulturhus, og det skal ikke stå på fritidstilbud. Men publikumsgrunnlaget – altså kundegruppen er stort sett den samme, både i antall og segmenter. Frøya kulturhus får derfor færre og færre datoer som vi tar sjansen på å arrangere, på grunn av at det arrangeres flere større eventer rundt oss."

Rådmannen lufter en løsning ved at alle anleggene driftes fra en samlet administrasjon, med ett felles driftsbudsjett og daglig ledelse. Dette vil tvinge frem et samarbeid, samkjøring og en fleksibilitet som begrenser konkurransen om kundene.