Anders har gått i studio for å lage ny plate, her er en smakebit av ei ny låt

Kultur

Artist Anders Jektvik jobber for tiden med ny plate. Torsdag la hitterværingen ut en video via Facebook hvor han presenterte en smakebit i form av ny låt, som han vurderer å ta med på sitt neste album.

I klippet forteller Anders at låten oppsto etter at han kom over en artikkel på Facebook kalt "Syv sannheter om livet" som skulle gjøre leseren lykkeligere. Og ut i fra det har Jektvik laget sin egen versjon. Resultatet kan du se og høre øverst i denne artikkelen.

Konsert- og plateaktuell

I forbindelse med at det ble dratt i gang en årlig sommerkonsert med Anders Jektvik på Ansnes denne sommeren, fortalte Anders lokalavisa at han jobber med ny plate som er tenkt å komme ut i løpet av vinteren.

- Det virker som det blir en litt mer rocka plate. Heavy metal blir det ikke, men med litt mer gitar-riffing.

Den 21. oktober holder han en større konsert i Olavshallen i Trondheim. Der vil han trolig kunne presentere enda mer nytt låtmateriale.