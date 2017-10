Vidar har skrevet ferdig sin 7. bok. Nå søker forlaget illustratør

Kultur

Vidar Oskarson på Mausund står som kjent bak bøker som trilogien om "Oda fra Spåhålet". Nå er han og forlaget Sovjet i en fase der de søker en ung, kvinnelig illustratør til å tegne omslaget på den nye boka, som blir Oskarsons sjuende i rekken.

- Forlaget har bestemt seg for å gi oppdraget til en ung kvinnelig illustratør som finnes et eller annet sted der ute, kanskje denne unge kvinnen finnes på Hitra eller på Frøya, spør Sovjet Forlag i en henvendelse til lokalavisa.

Forlaget vil at oppdraget skal gå til en kvinne under 25 år.

- Bokens tittel er «42 dager igjen», og som forfatterens tidligere bøker, er heller ikke dette noen bok man leser for lyse opp hverdagen, man blir litt trist, for å si det litt forsiktig. Men, det er vel ikke alle av oss som skal bli, eller kan bli 90 år. Slik er livet, skriver forlaget.

Boklanseringa er planlagt til lørdag 17. mars hjemme på Mausund. Da blir det «naust-party» etter ide fra de mer kjente hage-partyene til William Nygaard og Aschehoug Forlag i Oslo.

- Sovjet Forlag vil med dette sette kystens forlag på kartet, og vil derfor lage et naust-party på Mausund i forbindelse med boklanseringen. Noen «kanoner» har allerede sagt at de vil komme til Mausund denne helga for å overvære lanseringen av boken, men som en viss forfatter med hytte på Fosen sa, er det «bobler» i glasset så kommer jeg. Vi får se, spennende blir det i alle fall.