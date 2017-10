Kultur

Mandag ettermiddag holder Helhetlig idrettspark en åpningsseremoni for Steinalderstien fra Golan på Sistranda til Hammarvatnet.

- Ikke alt er på plass, slik som gapahuk og benker/skilt. Vi legger imidlertid opp til en enkel åpningsseremoni nå som selve stien ned til vannet er ferdig, ikke minst for å skape oppmerksomhet om det nye tilbudet, spesielt for funksjonshemmede. Vi tar en påfølgende samling i Kakkenstua, der det vanker kaffe og kaker. Her jobber vi for å få på plass et lite kåseri om Ørndalen som steinalderlokalitet, forteller Jan Otto Fredagsvik i Helhetlig Idrettspark og Frøya kommune.

Nysgjerrige barnesinn utforsket vannkanten Barnas Turlag Frøya på tur til Hammarvatnet.

Arrangøren oppfordrer til parkering nede ved Golan og ingen kjøring opp til vanntanken.

Arbeidet med å gjøre stien frem til en av steinalderboplassene ved Hammarvatnet universell påbegynt i fjor sommer. Men arbeidet ble avbrutt da man oppdaget at man var i ferd med å skade steinalderlokaliteter. Prosjektet har jobbet videre i sommer og høst og har nå sti fram til vannet.