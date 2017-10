Halvdan hadde en fullsatt sal i sin hule hånd

Kultur

Allerede på vei til kulturhuset på Sistranda skjønte vi at kveldens konsert med Halvdan Sivertsen var en fulltreffer. Masse biler og ikke minst mange fotgjengere på vei til bygningen fortalte at dette var folk som skulle på konsert med den folkekjære artisten fra Bodø. Og da hovedaktøren kom på scenen var det knapt et ledig sete.

Stemningen var satt fra første strofe, da Halvdan slo til med den flotte låten "Bruremarsj fra Lødingen", før han fulgte opp med "Baklengs ombord". Den er fra artistens siste utgivelse, og langt fra like kjent som den tredje sangen han vartet opp med. For da kom "Hver gang vi møtes", hvor publikum øyeblikkelig tok utfordringen med å bli med på allsang.

Førti år med kjærlighet

Det ble flere fine gjenhør gjennom konserten, og det var merkbart på publikum om de kjente sangen fra før eller ikke. Men Halvdan Sivertsen har et enormt repertoar å velge i, ettersom han ga ut sitt første album allerede i 1973, og ga ut sitt hittil siste i år. Det store gjennombruddet kom med "Kjærlighetsvisa" i 1977, og gjennom førti år i rampelyset kan han se tilbake på blant annet nordland fylkes kulturpris, og seks spellmannspriser.

Innimellom alle sangene flørtet artisten med publikum gjennom vitser og artige historier, og ikke sjelden hadde anekdotene en annen slutt enn forventet. Flere ganger førte det til at publikum omtrent knakk sammen i latter. Som da han fortalte om båtturer, restaurantbesøk eller begravelser, og ikke minst historien om store, svarte, livsfarlige menn.

Fikk favorittlåtene

Tilhørerne satte pris på den livlige "Ti tusen tommeltotter", og lo godt av alle fordommene og fobiene i den nye låta "Idol". Sistnevnte er en låt om alle mulige fordommer mot alt som er annerledes, og som vi tror kan bli en ny "landeplage", signert Halvdan Sivertsen.

Publikum koste seg gjennom framførelsen av "Nordaførrr vårvisa", og mange håpet nok på enda flere av Sivertsens gode, gamle slagere. Heldigvis kom artisten og bandet tilbake på scenen etter "endt" spilleliste, og dermed fikk vi, heldigvis, både den alltid like aktuelle "Sommerfuggel i vinterland" og den fine "Kjærlighetsvisa".

På sokkel

Tida går fort i godt selskap, heter det, og etter nesten to timer var konserten over. Et svært fornøyd publikum forlot kulturhuset med store smil rundt munnen, flere etter å ha sikret seg signerte cd- og lp-plater.

- Helt fantastisk, sa noen. - Enestående, sa andre. En av de som var skikkelig fornøyd var hitterværingen Arve Ulrik Fjeldberg, som syntes det bare var sjarmerende at Halvdan Sivertsen vitset litt om Hitra mens han opptrådte på Frøya.

- Det var førti prosent hitterværinger her i kveld, og seksti prosent frøyværinger. Jeg har tellt, sa han med et smil. For Arve er det få som når opp til Sivertsen, som han har fulgt fra starten av nordlendingens karriere.

- Kjærlighetsvisa kan jeg, for å si det sånn. Halvdan er så poetisk. Jeg har alltid vært stor fan av ham. Nå er det på tide å få ham på sokkel. Han er kongen, sier en fornøyd Arve Fjeldberg.