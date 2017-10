- Vanskelig å sette seg inn i kystfolkets prøvelser for bare fire generasjoner

Kultur

Titran-ulykka er tema i neste lørdagstreffet på Kystmuseet i Fillan. Fredag den 13. oktober 1899 ble en av de verste forlisene i nyere norsk historie, hvor hele 140 fiskere forsvant på havet.

Foredragsholder er museumsformidler Hans Jakob Farstad, som i likhet med mange andre har slekt som forsvant ulykkesnatta. Nå vil han fortelle om de mange tragedier og heltedåder som utspilte seg på Titranhavet for 118 år siden.

I 1899 var det meldt eventyrlige mengder sild utenfor Titran. I havna hadde det samlet seg en stor fiskeflåte på over 130 fartøy, det var gode muligheter til fortjeneste. Av de mange båter som gikk ut den natta for å drive drivgarnsfiske var det få som kom helskinnet tilbake. Rundt midnatt hadde fiskerne blitt overasket av en orkanaktig storm som forvandlet havet til kaos av regn, hagl, og bølger som fjell.

- Når en leser om situasjonen de var i, syns jeg det er utrolig at noen i det hele tatt overlevde, sier Farstad.

- Selv om 100 år ikke er lenge i et historisk perspektiv, er det vanskelig for oss å sette seg inn i kystfolkets prøvelser for bare fire generasjoner siden. Fiskeren levde med en overhengene risiko, døden var langt mer hverdagslig, og noe sikkerhetsnett for de etterlatte var det lite av. Riktig nok førte ulykka til Titran-fondet som hjalp mange av de etterlatte i tiden etterpå, men det var neppe noe å leve av. Dette er en av tingene jeg ønsker å formidle, forklarer Farstad.

I tillegg til foredrag blir det også åpen kafé på museet, med salg av kaffe og kaker.