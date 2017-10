Ingenting kan slå det å synge for ”sine egne”

Kultur

I midten av oktober kom vokalgruppa Femme fra Frøya på tredjeplass i sin klasse under kor-NM.

I følge de sangdyktige damene har nervene roet seg og skuldrene senket seg, og førstkommende søndag den 5.november holder Femme sin aller første egenproduserte konsert i Frøya kultur- og kompetansesenter.

- Det var veldig gøy å synge på NM, men det er ingenting som kan slå det å synge for «sine egne».

Tidligere har Femme bestående av Elin Karpinski Strandheim, Toril Antonsen Aae, Elisabeth Antonsen Dyrø, Anne Dorthe Øverland og Brit Hestnes Vie kun sunget som en del av andre arrangement eller i lukkede lag.

- Nå gleder vi oss stort til å kunne presentere oss selv for et bredere publikum, og med et mye større repertoar.

Releasekonsert med Pust

Denne konserten blir veldig spesiell av flere grunner, i følge kvintetten.

- Vi har nemlig med oss våre mentorer og gode venner; vokalgruppa Pust fra Oslo.

Pust besøkte Frøya for nøyaktig tre år siden og samarbeidet da med Frøya kulturskole. Siden har Pust turnert masse, og i høst ga de ut sitt femte album; "Huggu over vatn". Konserten på Frøya er en del av deres releasekonsert-turné, og det vil bli mulig å kjøpe signerte album i foajeen etter konserten.

Pust forteller at de gleder seg stort til å komme tilbake til Frøya. De storkoste seg da de var her sist, og nå tar de turen eneste ærend for å synge med Femme på søndag.

Dette blir den første gangen av Femme og Pust står sammen på scenen.

- Det er dessuten lite trolig at det kommer til å skje flere ganger på Frøya, så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, legger vokalgruppene til.

Folketoner, viser, jazz og spreke poplåter

Konserten vil inneholde både innslag fra hver av gruppene, men også flere fellesnummer som er hentet både fra Femmes og Pusts repertoar. Låtene vil spenne fra folketoner og viser til jazz og spreke poplåter.

- Dette er utrolig gøy for oss i Femme å få være med på, så vi håper virkelig alle som setter pris på musikk av høy kvalitet vil ta turen til kulturhuset på søndag!

I følge damene i Femme går billettsalget unna, så vil man sikre seg billett så gjelder det å ikke dryge altfor lenge.

- Velkommen til en unik mulighet til å oppleve vokalkunst, lek, humor, samklang og musikkglede av høyeste kvalitet!