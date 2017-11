Hege Anita klar for finalen i et svært variert finaleheat

Kultur

Hege Anita Skjærvik fra Hestvika er klar for finalen på TM:Live 2017 (Trøndersk Mesterskap). Hun ble stemt videre fra uttagninga på Kafe Skuret i Trondheim tidligere i høst, og er nå en av ti finalister den 10. november.

- Jeg deltar med egen låt, og har med meg to gitarister (Tommy Anderssen og Lars Heetmøller Sivertsen) som jeg har spilt fast med i høst i Trondheim. Vi har hatt en del konserter og skal også ha noen til i Trondheim i tillegg til at vi også skal til Nord-Trøndelag i løpet av november for å spille, forteller Skjærvik.

Variert musikk i finalen

Hege Anitas jazz/pop skal inn i et finaleheat med meget variert live-musikk. Her stiller konkurrentene med alt fra lyrisk rap til heavy metal.

- Gjenomsnittsalder på finalistene i år er i underkant av 30. Fire av de ti deltakerne har kvinner i bandet. Det er høyt, sier John O. Sunde i Trønders Mesterskap.

Hjerterøst, Levanger. Ingar Arne Aae (Pop/Vise)

Frida Natland, Steinkjer (Pop/Funk/Alt-country)

Øyvind Weiseth, Trondheim/Aure(Pop) Waste A Saint, Trondheim.

Alexander Skomakerstuen (Rock) Bright Lights, Trondheim.

Simon Stensløv Kystad (Rock)

Hege Anita, Hitra. (Jazz/Pop)

Artwork Of Hate, Klæbu. Per Morten (Death-Metal)

Oppkast ala Kart, Trondheim. Martin Mostad (Lyrisk Rap) Shotgun Rodeo, Trondheim.

Trond Jullumstrø (Heavy)

Through the Canopy, Trondheim. Kristian Drivenes (Prog-doom-metal)

Finalen holdes på Nidelven Bar&Scene 10.november.

- Etter at TM er over, kjører vi jam-session med innslag fra de mange musikerne som er til stede. Vi har som vanlig et ekspertpanel av etablerte aktører innen musikk/media for å kåre vinner, illagt at alle i publikum får hver sin publikumsstemme, forteller Sunde. Konferansier er Baard Danielsen.

- Etter å ha sett og hørt gjennom finalistene har Nidelven Bar&Scene gått med på å tilby årets Mester fri bruk av venuen en egen helgekveld. Med full cover til artisten, og økonomisk promo-støtte fra TM:Live er vi glad for å også i år kunne tilby en premie med formidabel verdi både økonomisk og publisitetsmessig, sier Sunde.

Dette med Nidelven er litt spesielt, fortelles det Sist gang Trøndersk Mesterskap ble holdt på dette stedet var i 1992, da gikk plassen under navnet "Brygga" og var i eierskap til daværende arrangør av trøndersk mesterskap Jens O. Sunde. Det var faktisk denne som sagde ut et svært hull gjennom hele den ene etasjen for å få til galleri der oppe, slik det fortsatt står i dag, opplyser arrangøren.

Vinner i 1992 ble Anarchy Divine.