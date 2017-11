- En ære å bli spurt

Kultur

Atter en gang skal det skapes god førjulstemning i Frøya kulturhus den andre søndagen i advent.

- Vi er veldig stolte over årets to programledere under forestillingen "Jul på Frøya", strålte kulturkonsulent i Frøya kommune, Mona E. Skarsvåg og sjef for Frøya kulturhus, Håvard Dyrø, da de torsdag kunne presentere årets navn: Remy Strømskag og Sara Solli Knutshaug.



Synlige på ulike arenaer

Det var Mona Skarsvåg og Marit Pettersen som var konferansierer under juleshowet i fjor.

Denne gangen falt valget på Sara og Remy.

- Vi har tenkt mye på det og vi ville ha noen som var "likanes", vårt førstevalg var Remy og Sara. I tillegg er disse to noen frøyværinger flest vet hvem er, men vante til å se på andre arenaer. Sara er aktiv innen håndballen på Frøya og med i FUR (Frøya ungdomsråd), mens Remy blant annet er å se som politiker på hobbybasis. Både Sara og Remy mener vi vil passe godt i rollene som konferansierer, og vi tror at de har en god match i lag på scenen. Vi er veldig glade for at de har takket ja.



En ære

Både Sara og Remy sa ganske umiddelbart ja til oppgaven.

- Hvorfor spør de meg, tenke jeg da jeg først ble spurt. Jeg har ikke stått noe særlig på en scene tidligere, vært med i en musikal, men syntes det hørtes veldig spennende ut. Jeg tror jeg kommer til å lære mye på det, sier Sara Solli Knutshaug.

- Det var en stor ære å bli spurt, legger medkonferansier Remy Strømskag til.

Han har ikke stått på en scene tidligere, men tilføyer at han nok ikke har særlig sceneskrekk.

Dette er deres første planleggingsmøte, derfor har de ikke snakket om hvordan de skal løse rollen som vertskap. Ei heller om de selv kommer til å opptre på noe vis.

Mona legger til at hennes medkonferansier Marit i fjor fikk vist fram litt nye, kreative sider av seg selv under juleshowet.

- Det sa du ingenting om da du spurte oss om jobben, spøker Strømskag, før han raskt legger til: - men hvem vet, det kan hende publikum blir overrasket.



Eget juleshow

"Jul på Frøya" er et egenprodusert juleshow i regi Frøya kulturhus, med innhold fra lokale utøvere inn blant annet dans, spill og musikk. Det blir også samtaler fra scenekanten med frøyværinger om hva for eksempel jula betyr for dem, eller andre aktuelle tema.

- Jul på Frøya er tenkt å arrangeres årlig. Den første forestillingen hadde vi i fjor.

Men selv om konseptet er det samme, skal forestillingen fylles med nytt innhold, legger Håvard Dyrø til.

- Det trenger ikke å ligne år fra år, men målet er å skape julestemning i hjertene og sinne til frøyværingene.

- Og senke stressnivået i førjulstida, slik at folk kan la den gode julefølelsen synke inn, skyter Mona inn.

Det er mye som ikke er spikret når det kommer til selve programmet ennå, men Skarsvåg og Dyrø har allerede gjort seg opp noen tanker.

- Jul på Frøya skal være en arena hvor det går an å gi litt heder til sambygdinger. Dessuten mistet vi en kjær kollega tidligere i år, så på et vis skal Jan være med oss i årets forestilling.

Den samme helgen som juleshowet planlegger handelsstanden på Frøya julemarked.

- Da hadde det vært fint om frøyværingene kunne avsluttet dagen med å ta turen innom "Jul på Frøya". Vi gleder oss veldig!